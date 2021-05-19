Волге – чистые берега! В Самаре очистят от мусора набережную на Советской Армии

20 мая - День Волги. Фото: Полина ВЕТРОВА

20 мая - День Волги. В день рождения великой русской реки – одного из главных символов нашей страны – и в преддверии открытия пляжного сезона активисты движения #Экоравновесие очистят прибрежную полосу от мусора в районе спуска улицы Советской Армии.

Начало мероприятия в 11.00. Сбор по адресу - улица Советской Армии, 274.

Акция пройдет с соблюдением всех необходимых в условиях пандемии коронавируса мер предосторожности.

Приглашаем всех неравнодушных принять участие в мероприятии! При себе иметь перчатки, медицинскую маску и хорошее настроение!

Приходи на субботник - внеси свой вклад в сохранение экологии Волги!