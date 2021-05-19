«Комсомолка» приглашает самарцев на праздник, посвященный Дню защиты детей и Дню молока

По доброй традиции 1 июня в парке имени Юрия Гагарина состоится грандиозный веселый семейный праздник, посвященный Дню молока и началу летних каникул. Фото: Shutterstock

Мальчишки и девчонки, а также их родители! По доброй традиции 1 июня в парке имени Юрия Гагарина состоится грандиозный веселый семейный праздник, посвященный Дню молока и началу летних каникул.

Вас ждут увлекательные мастер-классы, вкусные дегустации, конкурсы и викторины, зажигательные выступления вокальных и танцевальных коллективов, шоу мыльных пузырей и еще много сюрпризов и подарков. Конечно же, не обойдется без самого популярного детского продукта «Пестравки» - вкуснейшего мороженого из натуральных молока и сливок!

Начало праздника в 12.00 на главной сцене (со стороны Московского шоссе).

Приходите, будет интересно!

Мероприятие проходит при поддержке ПАО «Промсвязьбанк».

Партнёры праздника: Самарский БКК, Куйбышевская железная дорога, ПАО «ТПлюс», компания МТС, Самарский Областной Автомотоклуб, компания «Радуга Боттлерс», производитель бутилированной воды «Чистый глоток».