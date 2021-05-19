В Самарской области четырехлетний мальчик прошел 3 км по железнодорожным путям, пока его искала мама

Ребенок подвергал свою жизнь опасности, на маму выписали протокол Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

17 мая, около восьми часов вечера в дежурную часть Сызранского ЛО МВД России на транспорте поступило сообщение от сотрудника станции Сызрань-1. Работница поста централизации утверждала, что напротив станции на путях находится маленький ребенок без сопровождения взрослых.

К месту происшествия выехала следственно-оперативная группа и сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Сызранского линейного отдела. Личность четырехлетнего мальчика была установлена, а позже на станцию приехала мама малыша.

- Женщина объяснила, что гуляла с двумя детьми. В какой-то момент она отвлеклась на разговор с подругой и потеряла из вида своего младшего сына, - рассказали в Сызранском ЛО МВД России на транспорте.

Мама ребенка сначала сама искала пропавшего, а потом обратилась за помощью в службу 112. За время поисков, мальчик смог преодолеть около трех километров по железнодорожным путям, а потом был замечен сотрудницей станции Сызрань-1.

- Мальчик все это время подвергал свою жизнь и здоровье огромному риску, в отношении матери составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», - сообщили полицейские.