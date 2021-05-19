В Самаре на Мехзаводе горит заброшенное общежитие

Пожарные работают по повышенному рангу сложности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром, 19 мая, в 11 квартале поселка Мехзавод загорелось неэксплуатируемое здание бывшего общежития. Пожарные работают на месте ЧП по повышенному рангу «1-БИС».

- Огонь распространился на площади 500 квадратных метров, обрушилась кровля. На месте ЧП работают 56 пожарных и 15 единиц спецтехники, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Как сообщили пожарные, здание бывшего общежития не эксплуатируется с 2018 года. В настоящее время неизвестно, есть ли пострадавшие и почему произошел пожар.

По словам очевидцев, Московское шоссе в районе пожара застелено густым дымом. Водители едут в условиях ограниченной видимости, поэтому на участке образовался затор.