В Самаре стартовал традиционный «ЕлкаФест»

«ЕлкаФест» - акция по экологическому воспитанию и посадке деревьев на территории школ района Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Куйбышевском районе Самары стартовал традиционный «ЕлкаФест». В понедельник пятиклассники школы №129 высадили во дворе учебного заведения пушистые зеленые елочки. В ближайшие дни новые саженцы появятся и в других школах района.

«ЕлкаФест» - акция по экологическому воспитанию и посадке деревьев на территории школ района – проводится уже несколько лет подряд по инициативе Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода. Каждый год в учебных заведениях города становится на несколько десятков хвойных деревьев больше.

Начальник отдела охраны окружающей среды АО «КНПЗ» Анна Булушева напомнила ребятам, как каждый из них уже сейчас может позаботиться о природе: практиковать дома раздельный сбор мусора, собирать и сдавать макулатуру и батарейки, пластиковые бутылки и крышечки.

- А мы на КНПЗ уже занимаемся модернизацией производства, строительством новых установок, реконструкцией очистных сооружений. Эта работа направлена на то, чтобы все производственные процессы и производимое на заводе топливо для автомобилей, которые ездят по нашим городам, сделать экологически безопасными, чистыми, свести к нулю воздействие на окружающую среду, - рассказала Анна Булушева.

Посадка деревьев вызвала у пятиклассников настоящий энтузиазм – ребята дружно устраивали саженцы в лунке, засыпали землей, песком и удобрениями, поливали водой. Сразу после этого ребят ждали знакомство с передвижным экологическим постом завода и экологический урок. Директор школы №129 Ирина Кукса признается: ученики с нетерпением ждали высадки деревьев – для них это настоящий праздник.

- Ребята будут поливать эти елочки, следить, чтобы никто ничего плохого этим саженцам не сделал, - говорит Ирина Кукса. - Вдвойне приятно, что забота завода проявляется не только в материальной помощи, но они еще дарят нам шаг в будущее. Наше тепло останется в этих елочках много-много лет. И каждый раз, проходя мимо, выпускники будут вспоминать о том, как сажали их своими руками.