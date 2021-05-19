В Самаре могут сократить число автобусов на маршрутах № 51 и 61

Изменения планируют внести в реестр муниципальных маршрутов / Фото: администрация Самары

В Самаре планируют сократить число автобусов на двух маршрутах общественного транспорта. Речь идет о № 51 и 61. Об этом говорится в проекте постановления администрации города.

По данным департамента транспорта Самары, заявление на изменение максимального количества автобусов подал сам перевозчик. Компания объясняет такое решение снижением пассажиропотока на маршрутах.

В последней редакции реестра муниципального транспорта указано, что на маршруте № 51 «п. Красная Глинка (ул. Батайская) — станция метро «Кировская» числятся 15 автобусов, а на маршруте № 61 «ТЦ «Колизей» — Хлебная площадь» — 17. Однако фактически цифры совсем другие. Поэтому сведения по маршрутам решили привести в соответствие с реальными. Если изменения в реестр одобрят, то за маршрутом № 51 закрепят 6 машин, а за № 61 — 8.