В Самаре водитель «Шкоды» врезался в автобус из-за ямы на дороге

Водитель потерял управление и врезался в стоящий вдоль обочины автобус Фото: ГУ МВД по Самарской области

Утром, 19 мая, на улице Алма-Атинская произошла авария с участием легкового автомобиля «Шкода» и пассажирского автобуса «МАЗ». По предварительным данным, 41-летний водитель «Шкоды» наехал на яму на дороге и потерял управление.

- Мужчина врезался в припаркованный автобус. После ДТП водитель «Шкоды» самостоятельно обратился в лечебное учреждение, где ему назначили амбулаторное лечение, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, пострадавший находился за рулем в трезвом состоянии. В настоящее время проводится проверка по факту случившегося.

К ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем ЧП, ДТП или интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: Редакция: (846) 270-69-10 Viber/WhatsApp: +7 917 037 91 65 Почта: kpsamara@phkp.ru ВКонтакте: https://vk.com/kps163