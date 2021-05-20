В 2021 году запустят дополнительные рейсы из Самары в Париж

Расписание появится, когда Франция снимет ограничение на въезд туристов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Авиакомпания «ИрАэро» в 2021 году запустит дополнительные рейсы по маршруту «Самара-Париж». Полеты будут проходить на самолетах «Суперждет-10», вместимостью до 100 пассажиров.

Как сообщили представители авиакомпании, рейсы по данному направлению будут осуществляться каждую неделю. По прибытию в Париж, для туристов будет организован шаттл между аэропортом Бове и центром столицы.

- Информация о перелетах появится немного позже, когда будут сняты ограничения, введенные Францией, - сообщил генеральный директор авиакомпании «ИрАэро» Юрий Лапин.

Стоит отметить, что расписание полетов будет разработано таким образом, чтобы путешественники смогли беспрепятственно добраться до Испании, Португалии, Ирландии или Великобритании через аэропорт Франции.