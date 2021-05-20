Прокуратура нашла многочисленные нарушения у компании-перевозчика в Самаре

Дело будут рассматривать в мировом суде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Куйбышевского района в ходе проверки выявила в деятельности ООО «Регион Авто» многочисленные нарушения установленных требований. По результатам проверки в отношении директора ООО «Регион Авто» возбуждено дело об административном правонарушении.

- Установлено, что в компании-перевозчике не проводились предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры, путевые листы заполнялись неправильно, отсутствовал ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения, а также не был заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда здоровью и имущества пассажиров транспортного средства, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Дело об административном правонарушении было передано в мировой суд для рассмотрения. Директору компании было внесено представление на устранение нарушений, которое находится сейчас в стадии рассмотрения.