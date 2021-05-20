В Самаре наказали продавцов блошиного рынка на пересечении улиц Буянова и Маяковского

Блошиный рынок активизировался с наступлением хорошей погоды ФОТО: скриншот с видео Евгения Щекина Фото: скриншот

В начале мая в Самаре вновь активизировался блошиный рынок на пересечении улиц Буянова и Маяковского. Как стало известно "КП-Самара", торгуют на рынке без разрешающих документов.

- Администрация Ленинского района регулярно проводят мероприятия по предотвращению незаконной торговли. С начала этого года было проведено 43 таких проверки и составлено 39 протоколов на граждан, занимающихся противозаконной деятельностью, - сообщили "Комсомолке" в мэрии Самары.

Преимущественно на блошином рынке торгуют пенсионеры, в связи с этим администрация района проводит разъяснительную работу, направленную на профилактику данных нарушений.