На пляже в районе ул. Советской Армии собрали более 50 мешков мусора

Мусор попадался нестандартны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

20 мая в России отмечают День Волги. Цель праздника — привлечение внимания к экологическим проблемам одной из крупнейших рек мира. В этом году «Комсомольская правда – Самара» вместе с партнерами в честь праздника провела экологическую акцию «Волге – чистые берега».

С самого утра на побережье в районе ул. Советской Армии трудились волонтеры. Они собрали более 50 мешков мусора, работа велась на участке в 15 000 квадратных метров. Первыми прибыли на место сотрудники Куйбышеского НПЗ, к работе они приступили еще до официального старта. С азартом в процесс включился десант Новокуйбышевского НПЗ. Не простой участок достался местным пивоварам - команде филиала «Балтика-Самара». В зарослях они нашли элементы старой мебели и металлические предметы. Активисты «Автоцентра на Заводском», официального дилера автомобилей LADA, очистили от бытового мусора лестницу. К акции также присоединились студенты Самарского университета, активными борцами за чистоту показали себя учащиеся СамГТУ.

Студенты активно включились в процесс Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За проявленную гражданскую позицию слова благодарности сказал начальник отдела водных ресурсов Нижне-Волжского БВУ Александр Суперфин, поддержал акцию и заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Максим Шаго, а Денис Стукалов, директор АНО «Чистые водоемы» предложил продолжить в том же духе и присоединится к акции «Настоящий Экотуризм».

Бутилированной питьевой водой «Чистый глоток» всех активистов обеспечила компания «Радуга Боттлерс». Как и положено после дружной работы участников ждал обед. Традиционную гречку с тушенкой и сладкий чай приготовили повара главного управления МЧС России по Самарской области. Полевая кухня привлекла внимание и отдыхающих, которые с удовольствие присоединились. Десерт приготовил Самарский хлебозавод №5: фруктовые корзиночки с вишневой начинкой, мини пай с клубникой или лимоном, маффины с шоколадными каплями - стали прекрасным завершением трапезы, а ржаной «Мистер Грейн» с морковью и «Миссис Грейн» с пророщенным зерном пшеницы и злаками, а также батончик «Эстонский» – дополнением к главному блюду.

Акция собрала более 100 участников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ярким завершением акции стала эксклюзивная экскурсия от профессионального экскурсовода Екатерины Роговой. Участники смогли попасть на территорию дачи Константина Головкина и даже сделать фото со знаменитыми слонами.