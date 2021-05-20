Дмитрий Азаров в День Волги выпустил в реку мальков сазана и стерляди

Глава региона призвал жителей бережнее относиться к Волге / Фото: инстаграм-аккаунт Дмитрия Азарова

В четверг, 20 мая, в России отмечается День Волги. В честь этого события в Самарской области традиционно прошли экологические акции. Так, сегодня в реку выпустили мальков сазана и стерляди. В этом мероприятии также принял участие губернатор Дмитрий Азаров.

Глава региона поздравил самарцев с праздником и выразил уверенность, что большинство из них любят Волгу. Также он отметил, что есть такие люди, которые относятся к реке как потребители — занимаются браконьерством и засоряют как берега, так и сам водоем.

- Так нельзя поступать. Мы же Волгу матушкой называем. Нельзя так к матушке относиться. Еще раз хочу всех попросить бережнее относиться к нашей жемчужине, - обратился к жителям региона Дмитрий Азаров.

Напомним, в Самарской области реализуют федеральную программу «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». В рамках нее в губернии строят новые очистные сооружения. К примеру, в 2021-м начнут возводить 8 станций. Они предотвратят сброс в Волгу 19 млн тонн неочищенных стоков.