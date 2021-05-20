Самарец одним ударом убил знакомого

Жителю Самары предстоит провести за решеткой ближайшие шесть лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Железнодорожный районный суд Самары вынес приговор местному жителю. Его признали виновным в гибели знакомого. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Все произошло в апреле 2020 года. Самарец пришел в гости к товарищу. Видимо, дружеская беседа не задалась, и мужчина один раз ударил хозяина дома в живот. После этого он ушел. А вот его знакомый умер. Как оказалось, ему разорвало селезенку.

На суде самарец до последнего не признавал свою вину. Он не мог поверить, что один его удар привел к смерти человека. У суда после предоставленных доказательств сомнений в виновности мужчины не осталось. В итоге его приговорили к 6 годам колонии строгого режима.