Самарцы пожаловались на стаю собак, которая едва не растерзала женщину в Южном городе

Стая собак набросилась на женщину в полях у Южного города-1 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары в соцсетях активно обсуждают историю о том, что в полях Южного города-1 стая собак набросилась на женщину. Это произошло около 7:30 19 мая 2021 года. Стоны пострадавшей услышала проезжавшая мимо инструктор конного клуба. На лошади она разогнала собак и вызвала скорую помощь и полицию.

Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия и доставили пострадавшую в больницу имени Пирогова. Сейчас женщина находится в отделении реанимации. По словам очевидцев, ее ввели в искусственную кому, состояние оценивается как крайне тяжелое.

В полиции подтвердили информацию о поступлении женщины в больницу.

- Мы получили сообщение о поступлении женщины в больницу. Подробности не уточняются, проводится проверка, - сообщили «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Местная жительница и очевидица событий Лидия, которая, по ее словам, сама помогала погрузить пострадавшую в карету скорой помощи, рассказала «Комсомолке», что написала заявление по данному поводу в прокуратуру, администрацию, участковому и губернатору.

Под вопросом остаются причины произошедшего, так как некоторые жители Южного города утверждают, что бродячих собак у них много, но агрессивными их назвать сложно.