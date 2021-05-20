В Самаре по выходным планируют перекрывать улицу Авроры

Улицу Авроры будут перекрывать с вечера пятницы до утра понедельника / Фото: администрация Самары

В Самаре из-за ремонта теплотрасс будут перекрывать движение транспорта. При этом там, где трубы проходят под проезжей частью, планируют вводить ограничения только по выходным. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

По словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, подобные перекрытия ждут улицу Авроры. Проезд там будут ограничивать с вечера пятницы до утра понедельника. Выполнение основного объема работ по перекладке труб намечено именно на выходные.

Вице-мэр также отметил, что все дома, которые находятся в зоне прокладки теплотрасс, обеспечат горячей водой. Ее будут подавать по временной схеме. Что касается мест проведения работ, то там установят специальные аншлаги с информацией о сроках ремонта и границах участка.

Напомним, в 2021 году в Самаре планируют переложить трубы на 52 участках. Сейчас работы идут на 7 объектах.