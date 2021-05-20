В Самаре до 10 июня снесут 47 аварийных деревьев на улице Куйбышева

Улицу преобразят от Шостаковича до площади Революции / Фото: администрация Самары

В Самаре обновляют улицу Куйбышева. Там приступили к установке фонарей с декоративными элементами и переносу под землю воздушных линий. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Систему освещения планируют преобразить от улицы Шостаковича до площади Революции. По обеим сторонам улицы Куйбышева должны появиться 72 новые опоры. Как отмечают в МП «Самарагорсвет», все светильники — новые и энергоэффективные. Они потребляют намного меньше электричества, чем старые.

Также сотрудники предприятия ведут на улице Куйбышева земляные работы. Они вручную роют траншеи для переноса воздушных линий освещения в подземные коммуникации. Кабель изолируют в гофре. Это позволит защитить сети от внешнего механического воздействия. Данные работы должны завершить до 15 августа 2021 года.

После этого на улице Куйбышева установят 61 контейнер с туями высотой 3-3,5 м, 18 вазонов с цветами, 41 подвесное кашпо. Кроме того, до 10 июня там снесут 47 аварийных деревьев. На все выданы порубочные билеты. Вместо них высадят 78 каштанов.

Также на лето запланированы замена старых опор контактной сети троллейбусов и ремонт проезжей части «большими» картами. Дорогу залатают от Венцека до Некрасовской.