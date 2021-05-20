В Самаре взяли под охрану Городское приходское училище № 36 в Запанском

Собственника обязали следить за сохранностью здания / Фото: Культурное наследие Самарской области

В Самаре взяли под охрану объект культурного наследия регионального значения «Городское приходское училище № 36». Он находится на улице Неверова, 87 в поселке Шмидта (Запанской) в Железнодорожном районе. Соответствующий приказ подписал и.о. главы УГООКН Самарской области Иван Стафеев.

Двухэтажное здание было построено в 1910-х годах по проекту архитектора Дмитрия Вернера. Оно выполнено в стиле модерн. В 1914-1916 годах здесь размещались 17-е и 2-е смешанные приходские начальные училища. В годы советской власти — 39-я образцовая средняя школа и школа рабочей молодежи № 42. В последние годы в здании находился филиал Российского государственного торгово-экономического университета.

В приказе УГООКН указаны обязанности собственника постройки по его содержанию. Так, ему запрещено менять внешний облик здания и интерьеры, размещать наружную рекламу. Он должен следить за состоянием памятника архитектуры и проводить необходимый ремонт.