На месте самарских «заброшек» появятся креативные кластеры

Проекты креативных кластеров обсудили на площадке Точки кипения СГЭУ

В Самарской области планируют вдохнуть новую жизнь в промзоны и заброшенные здания. На их месте в рамках федеральной программы Rurban Creative Lab хотят создать креативные кластеры. Эту тему обсудили на площадке Точки кипения СГЭУ.

По словам директора Центра городских компетенций «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Татьяны Журавлевой, в августе будут представлены 5 моделей по запуску креативных кластеров. Их планируется реализовать при поддержке государства и инвесторов — частных компаний.

Также на встрече обсудили проекты «оживления» в Самарской области старинных мельниц на стрелке рек Волги и Самары, создания кинокластера в Тольятти. Затронули участники и вопрос формирования центра Волжского купечества и ремесла в селе Екатериновка Безенчукского района. Планируется, что в июне его посетят федеральные эксперты. Они должны будут оценить потенциал развития села.

По словам министра экономического развития и инвестиций Дмитрия Богданова, регион уже давно ведет работу по развитию креативной индустрии.

- Наша задача сейчас – сформировать новые точки роста в экономике региона, определить территории, которые могли бы собрать вокруг себя всех активных и способных людей в креативных индустриях. Мы также готовы оказывать резидентам всю необходимую поддержку, - отметил глава областного минэкономразвития.