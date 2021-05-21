Дачникам поселка Старосемейкино вернули электричество

Кабель проходит под трассой М-5, поэтому рабочие долго не могли найти повреждение / Фото: Михаил Белоусов Фото: Twitter.com

Жителям поселка Старосемейкино Красноярского района вернули электричество. Об этом вечером в четверг, 20 мая, сообщил в твиттере глава населенного пункта Михаил Белоусов.

- Подача электроэнергии на дачных массивах Старосемейкино восстановлена. Все ремонтные службы остаются на местах для контроля стабильной подачи, - написал чиновник около полуночи.

Напомним, местные дачники остались без света в начале этой недели. Причина – обрыв частного высоковольтного кабеля. Вернуть электричество в дома жителей садово-дачных товариществ не могли в течение нескольких дней, потому что не удавалось найти место обрыва. Кабель проходил под трассой М-5 «Урал».

В поиске повреждения собственнику помогли местные ответственные службы. Как оказалось, выгорело около 22 метров кабеля. Накануне электрики провели ремонт, а затем – пуско-наладочные работы. Все прошло успешно – свет вернулся в дома дачников.