Самарца будут судить за стрельбу по посетителю магазина

Жителю Самары грозит уголовное наказание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд Кировского района Самары скоро рассмотрит уголовное дело местного жителя. Мужчина устроил стрельбу в магазине и ранил одного из посетителей, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Все произошло вечером 7 ноября 2020 года у алкогольного магазина на улице Воеводина. Мужчина два раза выстрелил в незнакомого ему посетителя торговой точки из травматического пистолета «ИЖ-78-9Т». Он ранил его в левое бедро и голову. К счастью, обошлось без серьезных травм. Самарец получил легкий вред здоровью.

Как отмечают в надзорном ведомстве, стрельбу обвиняемый открыл без причины, из хулиганских побуждений. Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела и направили его на рассмотрение в суд.