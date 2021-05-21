В Самаре на Волжском шоссе опрокинулся трактор

На месте ДТП уже работают сотрудники полиции

Утром в пятницу, 21 мая, на Волжском шоссе в Самаре произошло серьезное ДТП. Там столкнулись трактор и легковой автомобиль. Об этом «Комсомольской правде – Самара» сообщили очевидцы.

По словам свидетелей аварии, от удара техника опрокинулась на правый бок. При этом основанная часть трактора лежит на одной стороне проезжей части, а ковш – за разделительным барьером. Что касается легковушки, то она, по предварительным данным, вылетела в кювет.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Они обеспечивают проезд для другого транспорта. Пострадал ли кто-нибудь в ДТП, пока не известно.