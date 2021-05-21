Сотни самарских активистов очищали берега Волги от грязи 20 мая

Акция собрала множество участников Фото: Предоставлено "Комсомолке"

20 мая, в День Волги, в Самарской области прошли экологические акции. По инициативе "Единой России", берега великой реки вышли очищать от грязи сотник людей - волонтеры, молодогвардейцы и обычные жители.

Большая команда добровольцев работала в Тольятти. Более 200 человек убиралась на пляже возле Волжского замка, где береговая линия занимает один километр. Работавший на месте депутат госдумы от Самарской области Владимир Бокк подчеркнул, что и на федеральном уровне реализуются специальные программы, направленные на улучшение экологического состояния Волги.

- Мы живем в красивейшем месте. Наша река - сердце и душа области. Важно ее беречь. Каждый может внести свой вклад, принимая участие в том числе и в таких акциях, - в свою очередь заявила активистка профсоюза "АвтоВАЗа" Елена Сазонова, участвующая в предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов в Самарскую губернскую думу.

Еще один кандидат, врач Николай Каравашкин добавил, что важно поддерживать не только личную, но и гигиену общественных пространств.

В Сызрани к акции партии присоединились примерно 50 добровольцев. Среди них сотрудники завода "ТЯЖМАШ", волонтеры и представители местного отделения "Молодой Гвардии "Единой России" и молодежного парламента. Они от бытовых отходов, камышей, веток и бревен более 500 метров береговой линии, вывезли шесть грузовиков мусора.

В Жигулевске "зеленые" волонтеры собрали больше 30 мешков мусора, оставленного жителями.