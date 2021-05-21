Возле парка Победы в Самаре обнаружен труп неизвестной девушки

На месте происшествия работают правоохранители

В пятницу 21 мая рядом с парком Победы в Самаре произошло ЧП. Возле дома № 98А на улице Аэродромной погибла неизвестная девушка.

- Представители УК ругаются. Говорят, что по камерам видно, как она ходила около дома и ей явно было плохо. Потом она зашла в дом и, по словам очевидцев, упала с общего балкона, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" местный житель Валерий Иванов (личные данные изменены).

Сейчас на месте происшествия работают следственные органы.

- Обнаружено тело девушки без признаков жизни. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На данный момент на месте событий работают следователи, личность погибшей пока не установлена, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе СУ СК России по региону.