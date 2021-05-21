Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 мая 2021 13:06

В Самаре вечером 21 мая перекроют движение на ул. Ново-Садовой

Проезд ограничат в районе пересечения с Советской Армией
Дарья ГОРОХОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Движение перекроют с вечера пятницы до утра понедельника

Движение перекроют с вечера пятницы до утра понедельника

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером в пятницу, 21 мая, на одной из главных магистралей Самары ограничат движение транспорта. Закроют проезд по улице Ново-Садовой. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и автодорог.

По данным ведомства, ограничение будет действовать с 20:00 21 мая до 6:00 24 мая в районе пересечения с улицей Советской Армии. На этот период запланированы работы по переустройству сетей водопровода.

Скоро на этом участке установят ограждения и соответствующие знаки. Автомобилистов призывают быть внимательнее и заранее искать пути объезда.