В Самаре серьезное ДТП осложнило движение по Московскому шоссе

Легковушки раскидало по дороге / Фото: Роланд Дискейн / Самара life Фото: vk.com

Днем в пятницу, 21 мая, на Московском шоссе в Самаре произошло серьезное ДТП. По словам очевидцев, в районе ТЦ «Айсберг» лоб в лоб столкнулись две легковушки.

Обе машины получили серьезные механические повреждения. На месте аварии работают сотрудники полиции, МЧС и скорой помощи. Автомобилисты пишут в соцсетях, что из-за ДТП здесь образовалась приличная пробка. Движение затруднено по Московскому шоссе и улице Мичурина по направлению «в город».

Происшествие прокомментировали в ГУ МВД по Самарской области. По данным полицейских, авария «собрала» не две, а три машины. За медицинской помощью пока никто не обращался. Стражи порядка продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.