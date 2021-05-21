Илон Маск рассказал самарским студентам, где ищет людей в свою команду

Илон Маск ответил самарским студентам

Самарские студенты задали вопрос Илону Маску: их интересовало отношение бизнесмена к молодежным командам разработчиков, конструирующим экспериментальные ракеты. Общение состоялось в рамках просветительского марафона "Новое знание" - Илон Маск вышел на связь с его участниками в видео-трансляции. Ребята из Самары рассказали американскому бизнесмену о бюро "RocketLAV", где они занимаются созданием экспериментальных ракет, и спросили: а есть ли такие организации в Америке?

- В США есть много студенческих команд, которые разрабатывают экспериментальные ракеты. Они являются основой для появления новых ракетостроительных стартапов. И я уважаю тех людей, которые разрабатывают технику, способную выйти в космос. Да, мы присматриваем себе специалистов в SpaceX из таких студенческих команд, - поделился Маск своим мнением.

Также бизнесмен рассказал, что главный зал в корпорации Space X назван в честь конструктора Сергея Королева - также как и Самарский университет, где учатся задавшие ему вопрос студенты.