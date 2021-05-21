В Самаре с 23 по 25 мая на нескольких улицах не будет горячей воды

Горячую воду дадут после устранения неисправностей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В компании Т Плюс предупредили жителей Самары об отключениях горячего водоснабжения на некоторых улицах в период с 23 по 25 мая 2021 года. Отключения будут проходить в рамках гидравлических испытаний тепловых сетей.

- Подача горячего водоснабжения будет приостановлена в границах: Ракитовское шоссе – Московское шоссе – ул. Солнечная – ул. Ново-Садовая – ул. Советской Армии – ул. Промышленности – ул. Стандартная – ул. Физкультурная – ул. Олимпийская, - сообщили теплоэнергетики.

Напомним, гидравлические испытания ТЭЦ проводятся в целях подготовки к отопительному сезону. В период поведения опрессовок, коммунальщики выявляют и устраняют неисправности на тепловых сетях.