Преподаватель вуза в Самаре стала фигурантом дела о взятке

Расследование продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в отношении преподавателя одного из федеральных государственных бюджетных образовательных учреждений высшего образования возбудили уголовное дело за взяточничество.

- По версии следствия, 59-летняя женщина в феврале 2020 года получила от студентов 30 тысяч рублей за проставление зачетов без фактической сдачи экзаменов, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 291.2 УК РФ «Получение взятки». Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия.