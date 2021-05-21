В Самару возвращается аномальная жара до +33

После недолгого перерыва с дождями в Самару вернется палящее солнце Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС дали прогноз погоды в Самарской области на ближайшие дни. Синоптики предупредили, что в регион совсем скоро вернется аномальная жара, после непродолжительной прохлады.

- Объявлен желтый уровень опасности. Днем с 22 по 24 мая 2021 года в регионе ожидается жара до +33 градусов, - сообщили в Приволжском УГМС.

Вчера, 20 мая местами по Самарской области прошли грозы. Как сообщают синоптики, 22 мая по области может пройти ещё один атмосферный фронт, который принесет в отдельные районы кратковременные дожди, грозы и шквалистое усиление ветра. Несмотря на непродолжительную прохладу, в Самарскую область совсем скоро вернется аномальная жара.