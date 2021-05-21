Жители Самарской области сами выберут изображение на почтовой марке «Город трудовой доблести»

На выбор представлено 4 монумента, которые будут олицетворять Самару на почтовой марке

Жителям Самарской области предлагают выбрать изображение на почтовой марке «Город трудовой доблести». Голосование проводит «Единая Россия» - на сайте «Самара-доблесть.рф» и в социальных сетях.

- На обсуждение вынесены четыре монумента, которые будут олицетворять Самару. Среди претендентов - автомобиль «ЗИС-5» -памятник «Шоферам и машинам. Потомкам в пример» и знаменитый самолёт-штурмовик «Ил-2», а также автомобиль «ЗИС-5» -памятник «Шоферам и машинам. Потомкам в пример» и знаменитый самолёт-штурмовик «Ил-2», - рассказали единороссы.

Голосование будет проходить до 26 мая 2021 года. Сама же почтовая марка будет презентована уже этой осенью.