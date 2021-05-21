В Самарской области грабитель разбил витрину в магазине и украл сотовые телефоны

Грабителя задержали в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Самары подозревают в ограблении салона сотовой связи в городе Кинель. По версии следствия, мужчина разбил окно тяжелым предметом, проник в магазин и украл три сотовых телефона. Ущерб владельцу торговой точки составил 196 тысяч рублей.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, полицейские задержали ранее судимого за тяжкие имущественные преступления 45-летнего жителя Самары и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В ходе опроса мужчина признал свою вину и рассказал, что продал похищенные телефоны свои знакомым, а вырученные средства потратил на личные нужды.

В настоящее время задержанный находится под стражей. Полицейские продолжают заниматься расследованием, устанавливаются личности, у которых могут находиться похищенные телефоны.