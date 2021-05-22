Стало известно, почему отложили строительство 55-этажного общежития в Самаре

Отказа в строительстве 18-этажного общежития СамГУПС пока не получил Фото: Архив "КП"

В пятницу, 21 мая, на заседании комиссии застройке и землепользованию департамента градостроительства Самара обсудили перспективы возведения на улице Свободы 18 этажного общежития. По планам высота здания должна составить 55 метров.

С просьбой о строительстве вместительного общежития к властям города обратился Самарский государственный университет путей сообщения.

Сейчас на территории под предполагаемое новое общежити находятся учебные корпуса. По словам представителей департамента градостроительства, в этом месте достаточно платная застройка, в непосредственной близости к участку находятся жилые дома и куда разметить 55-метровое жилье для студентов пока непонятно.

В планах комитета по строительству выехать на объект и оценить возможности возведения 18-этажного общежития на месте.