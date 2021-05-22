Стали известны подробности ДТП в Южном городе, где пострадали три ребенка

Сейчас зоровью детей и их матери ничего не угрожает Фото: соцсети

В МВД рассказали подробности аварии, которая произошла вечером 21 мая в Южном городе. Напомним. В 20:15 там на улице Весенняя на перекрестке столкнулись два автомобиля. Один из них вопреки правилам не предоставил преимущество движения на нерегулируемом перекресте.

Во втором автомобиле, который ехал по правилам, находились трое детей: две шестилетние девочки и четырех-летний мальчик. Все дети получили травмы головы. По информации управления ГИБДД МВД России по Самарской области, угрозы их здоровью нет. Однако отмечается, что дети находились в машине без детских удерживающих устройств. С ними была мать. Она и водитель невиновного транспортного средства также получили травмы головы.

В полиции напоминают о необходимости использования детских удерживающих устройств.