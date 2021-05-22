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Здоровье22 мая 2021 14:37

Самарцев с QR-кодами о прививке от коронавируса могут освободить от ограничений

В региональном оперштабе рассматривают изменения противоэпидемческих мер
Вера ЦЫГАНКОВАВера ЦЫГАНКОВА
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Привитые от коронавируса самарцы смогут своодно посещать общественные места

Привитые от коронавируса самарцы смогут своодно посещать общественные места

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области могут снять ряд антиковидных ограничений, но только для тех, кто прошел вакцинацию. Об том, что рассматривается такая возможность рассказал руководитель информационного центра регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом Николай Ренц.

Планируется, если у человека есть прививка, есть QR-код, этот человек может свободно посещать общественные места. Это позволит нам снять все ограничения, которые сейчас есть. Но самое главное, что именно прививка позволит защитить нас от инфекции, - отметил Николай Ренц.

По его словам, первую дозу вакцины получили уже 367 тысяч человек, а завершили вакцинацию 294 тысячи жителей региона.

Также Николай Ренц предупредил о новых волнах коронавируса.

- Да будут новые волны, но чтобы они были менее грозными, чтобы был тихий прибой нам нужно всем привиться.

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