Пожар на острове Поджабный в Самаре уничтожил семь построек, есть пострадавший

Огонь охватил территорию в 500 кв. метров Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В субботу, 22 мая, Самаре произошел крупный пожар на острое Поджабный, так же известный как Проран. Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в Главное управление МЧС России по Самарской области около 16 часов.

Огонь полыхал на острове в районе пристани «Нижний пляж». Пожару был присвоен первый ранг. Для его тушения привлекались 48 человек и 8 единиц спецтехники, от МЧС России с огнем боролись 38 человек и 5 единиц техники, дополнительно к тушению привлекался пожарный корабль «Смелый».

В 18 часов 7 минут пожар был ликвидирован. За два часа огонь успел уничтожить 7 строений на общей площади 500 кв.м. Все здани оказадись самостроями. Как сообщили в управлении МЧС России п Самарской области, в ЧП никто не погиб, но к сожалению пострадал один человек - мужчина 1975 года рождения. Он был госпитализирован в Самарскую городскую клиническую больницу им. Н.И. Пирогова.