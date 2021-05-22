Самарские депутаты предложили упростить регистрацию летних кафе и террас

Летние кафе предлагают размещать по договору с властями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области депутаты предлагают узаконить летние кафе и террасы, а точнее упростить процедуру получения разрешений на их организацию.

В Губернской думе разработали соответствующий законопроект. Сейчас он проходит оценку регулирующего воздействия. В частности, предлагается указать в законе возможность размещать летние кафе при стационарных предприятиях общепита на основании договоров. Это будет стоить денег, но идти они будут в бюджет.

Чиновники считают, что в регионе необходимо закрепить на уровне законодательства механизм размещения столиков и террас на прилегающих к общепитам территориях. Таким образом планируется исключить их появления в местах, где они мешают пешеходам, а также снизить риски коррупции в сфере ресторанного бизнеса

Напомним, что летние кафе в Самарской области официально начали работу с 15 апреля и продолжат ее до 15 октября этого года.