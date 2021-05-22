В Самарской области погиб полицейский после ДТП с уснувшим водителем

В автомобиль ДПС врезалась "Приора", водитель котрой уснул за рулем Фото: соцсети

13 мая в Самарской области в ДТП пострадали два сотрудника полиции, которые выехали по вызову. За помощью по телефону 112 около 8 утра обратился водитель грузовика «ГАЗ Некст». Он сообщил, что у него сломался автомобиль на 985 км трассы М-5 «Урал».

На помощь приехал патруль ДПС. Они включили проблесковые маячки и пригласили водителя грузовика в салон автомобиля. И в этот момент в патрульную машину влетела «Приора».

По предварительным данным, за рулем находился молодой водитель 2002 года рождения и он просто уснул за рулем.

В результате пострадали полицейские. Они оба попали в реанимацию. Один из них скончался. По информации источников «КП-Самара» за жизнь второго сотрудника ДПС продолжают бороться врачи.

«Комсомольска правда» выражает соболезнования родным и близким погибшего сотрудника полиции и продолжает выяснять подробности трагедии.