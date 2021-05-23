В Самаре на Фрунзенском мосту произошло массовое ДТП, есть пострадавшие

По словам очевидцев, водитель "Киа" мог находиться за рулем в нетрезвом состоянии Фото: ГУ МВД по Самарской области

Ночью, около 00:30 23 мая, на Фрунзенском мосту в Самаре произошло ДТП, в котором пострадали два человека.

- По предварительным данным, водитель на автомобиле «Киа» превысил скорость и не справился с управлением. В результате «Киа» столкнулась с попутным автомобилем «Рено», с последующим столкновением с ВАЗ-2110, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате аварии пострадали 23-летний водитель отечественной легковушки и пассажир «Киа». Пострадавших госпитализировали в больницу с различными травмами.

В массовой аварии участвовали три автомобиля Фото: ГУ МВД по Самарской области

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП. По результатам проведенных оперативных мероприятий, будет принято процессуальное решение.