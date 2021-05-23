В Самаре 23 мая воздух прогреется до 35 градусов

Во вторник обещают дожди Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС озвучили прогноз погоды на ближайшие дни в Самарской области. По прогнозу синоптиков, в регион вернется аномальная жара.

В воскресенье, 23 мая 2021 года, в Самаре будет без существенных осадков. Температура воздуха будет колебаться в пределах +33…+35 градусов.

24 мая, в понедельник, также синоптики не прогнозируют осадки. По Самарской области температура воздуха будет достигать +33 градусов.

Во вторник, 25 мая, в Самару могут прийти непродолжительные дожди. Местами по Самарской области пройдет гроза. Днем температура воздуха будет достигать отметки +26 градусов, ночью до +20.