В Самарской области в ДТП погибла 17-летняя девушка

Девушка скончалась в больнице Фото: ГУ МВД по Самарской области

22 мая, около двух часов ночи, в Богатовском районе Самарской области произошло серьезное ДТП, в котором погибла молодая девушка.

- По предварительным данным, 20-летний водитель на автомобиле ВАЗ-2112 не справился с управлением на высокой скорости и съехал в кювет, после чего автомобиль перевернулся, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате аварии водитель и его несовершеннолетняя пассажирка получили серьезные травмы. После, уже в больнице, молодая девушка скончалась.

В настоящее время сотрудники полиции проверят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.