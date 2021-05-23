В Самаре проспект Металлургов перекрыло упавшим деревом

Дерево вырвало с корнем Фото: СОЦСЕТИ

23 мая в Самаре на проспекте Металлургов упало дерево на проезжую часть. Местные жители выложили фотографии в социальные сети.

- На пересечении проспекта Металлургов и Металлистов на дорогу упало дерево. Проезжая часть полностью перекрыта, - пишет автор фотографии.

По словам местных жителей, бригада рабочих уже прибыла к месту ЧП и начала распиливать упавшее дерево. Через некоторое время проблема на участке дороги будет устранена.

Напомним, вечером и ночью 22 мая синоптики предупреждали об усилении ветра. Сегодня, 23 мая, по прогнозу ветра не ожидается, температура воздуха достигнет +35 градусов.