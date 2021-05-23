В Самарской области мотоциклист чуть не врезался в выскочившее на дорогу животное

Мотоциклист , ходя от столкновения с животным, съехал в кювет Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Кинельском районе Самарской области, около половины второго ночи 22 мая, на трассе Самара – Бугуруслан в ДТП пострадал мотоциклист. Мужчина начал экстренное торможение, увидев на дороге силуэт животного, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

- По данным ГИБДД, мужчина двигался со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за движением транспортного средства, и при возникновении опасности, не справился с управлением, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате аварии мотоциклист получил травмы. Прибывшие к месту ДТП врачи скорой помощи, осмотрели пострадавшего и назначили ему амбулаторное лечение. По данным полицейских, животное не пострадало.