Жара в Самарской области побила рекорд полувековой давности

В ближайшие дни будет жарко Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аномальная жара в Самарской области вновь побила рекорд абсолютного максимума температуры воздуха. Рекорды были зафиксированы в Аглосе и Большой Глушице.

По данным Приволжского УГМС, в Большой Глушице 22 мая было зафиксировано 34,5 градусов, последний рекорд на 2 градуса меньше был в 1967 году. В Аглосе тоже максимальная температура в субботу составила 34,5 градусов и поднялась она выше предыдущего рекорда в 1967 году на 3,5 градуса.

В Самаре был поставлен рекорд в 34,1 градус. А вот в Авангарде был побит рекорд 62-летней давности. Там, в 1959 году был поставлен рекорд в 32 градуса, а в этом году он был побит температурой в 34,4 градуса.

Напомним, в связи с жаркой и сухой погодой, в регионе до 24 мая 2021 года будет сохраняться чрезвычайная пожарная опасность лесов – 5 класс. Синоптики прогнозируют аномально жаркую погоду до +35 градусов.