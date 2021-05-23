В Самаре Промышленный район остался без света 23 мая 2021 года

Магазины и дома остались без электричества Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре, в воскресенье 23 мая, произошло аварийное отключение всей сети в Промышленном районе. Как сообщают КП-Самара местные жители, света нет на улице Ставропольская, в районе парка Гагарина и на улице Ташкентская.

- В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ССК. В ближайшее время электричество будет восстановлено, - рассказали КП-Самара энергетики.

На данный момент неизвестно, какая именно произошла авария и сколько времени потребуется рабочим для устранения неисправности сети.

Очевидцы утверждают, что в парке Гагарина тоже возможно отключили свет. По их словам, Колесо обозрения отключилось, а внутри есть люди. Однако в сетевой компании уверили, что никаких ЧП на аттракционах произойти не может, так как весь парк подключен к резервному генератору.

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- В 20:35 электроснабжение было восстановлено, - сообщили КП-Самара в АО "СамГЭС".