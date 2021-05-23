В Самарской области в ДТП пострадали три человека, среди которых 5-летний ребенок

Сотрудники полиции работают на месте ДТП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером, 23 мая, в Шигонском районе Самарской области произошла серьезная авария, в котором пострадали двое взрослых и 5-летний ребенок. Столкновение двух легковых автомобилей произошло на 20 км трассы Сызрань – Шигоны – Волжский Утёс около восьми часов вечера.

- По предварительной версии, водитель виновного автомобиля при повороте налево не уступил дорогу встречной легковушке, пользующейся преимуществом, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате аварии травмы получили двое взрослых пассажиров, а также 5-летний ребенок. Пострадавших на скорой доставили в ближайшую больницу.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.