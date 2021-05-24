В Самарской области водитель Mitsubishi сбил на темной дороге пешехода

Пострадавшего госпитализировали в хирургическое отделение Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером в воскресенье, 23 мая, в Большечерниговском районе произошло ДТП с участием пешехода. Примерно в 22:30 на 1 км 300 м трассы «Большая Черниговка – Краснооктябрьский» под колеса Mitsubishi угодил 42-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, за рулем иномарки находился 49-летний водитель. Он сбил пешехода, двигаясь со стороны улицы Советской в направлении улицы Лукьянова села Большая Черниговка. Насколько известно, на одежде пострадавшего не было светоотражающих элементов. Он находился на проезжей части и не собирался ее переходить.

В результате ДТП мужчина получил серьезные травмы. Его госпитализировали в хирургическое отделение ближайшей больницы. Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали аварии.