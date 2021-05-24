Двое самарцев получили условный срок за мошенничество на 7,5 млн рублей

Мужчин осудили за обман компании, пойманной на налоговых нарушениях Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Промышленный районный суд Самары вынес приговор двоим местным жителям. Их обвиняли в мошенничестве на 7,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

По информации правоохранителей, 40-летний Александр К. и 36-летний Александр К. узнали результаты налоговой проверки одной из компаний. Ревизоры нашли там нарушения. Мужчины предложили представителю фирмы уменьшить налоговые доначисления. При этом они не могли и не хотели выполнять свое обещание.

Сотрудники ФСБ задержали обоих в июне 2020 года после получения 7,5 млн рублей. В ноябре на них завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

Весной 2021-го подозреваемые предстали перед судом. Одного приговорили к 3 годам, второго – к 3,5 годам условно.