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Происшествия24 мая 2021 9:55

Двое самарцев получили условный срок за мошенничество на 7,5 млн рублей

Аферу раскрыли сотрудники ФСБ
Дарья ГОРОХОВА
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Мужчин осудили за обман компании, пойманной на налоговых нарушениях

Мужчин осудили за обман компании, пойманной на налоговых нарушениях

Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Промышленный районный суд Самары вынес приговор двоим местным жителям. Их обвиняли в мошенничестве на 7,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

По информации правоохранителей, 40-летний Александр К. и 36-летний Александр К. узнали результаты налоговой проверки одной из компаний. Ревизоры нашли там нарушения. Мужчины предложили представителю фирмы уменьшить налоговые доначисления. При этом они не могли и не хотели выполнять свое обещание.

Сотрудники ФСБ задержали обоих в июне 2020 года после получения 7,5 млн рублей. В ноябре на них завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

Весной 2021-го подозреваемые предстали перед судом. Одного приговорили к 3 годам, второго – к 3,5 годам условно.

Криминал