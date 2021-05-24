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Происшествия24 мая 2021 11:11

Ремонтник из Самарской области убил своего напарника в квартире в Москве

Мужчины вместе обновляли жилище, но пьяная ссора довела их до трагедии
Дарья ГОРОХОВА
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Мужчина как минимум семь раз ударил ножом своего напарника

Мужчина как минимум семь раз ударил ножом своего напарника

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве в одной из квартир произошло жестокое убийство. Там зарезали ножом 31-летнего жителя Самары. Правоохранители полагают, что к этому может быть причастен его земляк – 34-летний мужчина, пишет агентство «Москва».

По предварительным данным, все произошло в минувшие выходные. В ночь на 23 мая в полицию поступил звонок – в квартире дома в 1-м Красногвардейском проезде найден труп мужчины. Правоохранители выяснили, что погибший – житель 63-го региона, который проводил в жилище ремонтом.

Также они установили, что накануне убитый и его земляк-строитель распивали в квартире алкоголь. Между ними вспыхнула ссора, и 34-летний мужчина схватился за нож. По информации стражей порядка, самарец ударил товарища не менее семи раз.

Подозреваемого задержали. На допросе он сознался в содеянном. Известно, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.

Криминал