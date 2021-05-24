За выходные в Самарской области зарегистрировано почти три тысячи нарушений ПДД

В Самарской области провели очередной рейд ГИБДД в выходные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В минувшие выходные, с 21 по 23 мая 2021 года, на территории Самарской области прошли профилактические рейды инспекторов ГИБДД. По итогам проведенных мероприятий, сотрудники полиции зарегистрировали более 2900 нарушений ПДД.

- Были задержаны 86 нетрезвых водителей, из которых 51 автомобилист был установлен в период целенаправленных рейдов сотрудниками ДПС, - подвели итоги полицейские.

Кроме того, за минувшие три дня, инспекторы выявили 73 случая, когда водители нарушали правила перевозки детей в автомобиле. Мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров, проводятся Госавтоинспекцией на постоянной основе.

В число наиболее постоянных нарушений ПДД входит также и управление автомобилем с «тонированными» стеклами. Так, в выходные к ответственности за нарушение светопропускаемости стекол были привлечены более 280 автолюбителей.

Сотрудники полиции напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Водители должны быть бдительными и не допускать правонарушений.