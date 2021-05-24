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Происшествия24 мая 2021 14:14

В Самаре хирург военкомата набрал взяток почти на миллион рублей

СК продолжают расследовать уголовное дело
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Военный хирург брал взятки за постановку недействительных диагнозов

Военный хирург брал взятки за постановку недействительных диагнозов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре Советским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР продолжается расследование уголовного дела в отношении врача-хирурга из военкомата, которого обвиняют в получении взяток.

- По версии следствия, подозреваемый в период с 2017 по 2020 год брал взятки за постановку диагнозов, несоответствующих реальным медицинским показаниям и освобождающих от прохождения военной службы в рядах вооруженных сил Российской Федерации, - рассказали в СУ СКР по Самарской области.

Так, следствием установлено 8 эпизодов преступной деятельности должностного лица. Общая сумма незаконно полученных денежных средств составляет 955 тысяч рублей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.

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